ВСК: ключевую роль в достижении результатов инвестпроектов играет корпоративная среда

В нынешнем году рынок страхования инвестиционных проектов столкнулся с масштабными вызовами. В первую очередь, недоступность западных перестраховочных емкостей, а также сложности с поиском альтернатив на Востоке. Решением проблемы может стать фокус на РНПК, а также создание наднациональных механизмов в рамках ЕАЭС и БРИКС – Евразийской перестраховочной компании, в качестве дополнительного инструмента снижения рисков. Об этом заявил Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на IV ежегодной конференции «Россия: проектное и структурное финансирование 2022», которая состоялась 20 октября.

Рынок страхования инвестиционных проектов оказался под влиянием внешних факторов. Так, у половины крупнейших российских страховщиков в значительной степени ограничены возможности по страхованию в рамках проектного финансирования в связи с текущей ситуацией в мировой экономике. К тому же, пересматривается целесообразность многих крупных инвестиционных проектов в ряде регионов.

Ключевыми инструментами снижения рисков для игроков отрасли в описанной ситуации может стать поиск альтернативных перестраховочных емкостей на Востоке, реализация совместных программ с институтами развития для защиты участников инвестиционных программ, распределение рисков между определенным пулом страховщиков в рамках сострахования, выпуск катастрофических бондов, а также формирование альтернативных инструментов защиты. К ним можно отнести, например, самострахование, формирование общества взаимного страхования (ОВС) и создание кэптивных перестраховщиков.

Еще одним эффективным способом минимизации рисков на рынке страхования инвестиционных проектов может стать создание Евразийской перестраховочной компании в качестве дополнительного наднационального защитного механизма.

Кроме того, игроки рынка часто недооценивают влияние человеческого фактора на эффективную реализацию всех стадий инвестиционных проектов. Так, внедрение Well Being программ для сотрудников может позволить снизить текучесть кадров и финансовые потери компаний, связанные с увольнением специалистов.

«Сложная ситуация на рынке является одновременно и вызовом, и стимулом для развития отрасли, формирования новых эффективных защитных инструментов. При этом, важно не забывать, что одну из самых значимых ролей в достижении результатов инвестпроектов играет именно команда, причем корпоративная среда напрямую влияет на финансовые показатели компаний. Например, в ВСК в этом году была реализована масштабная программа заботы о сотрудниках, включающая корпоративные мероприятия, Well Being программы, помощь в сложных жизненных обстоятельствах. В результате, мы получили положительный отклик от коллег, а также смогли продемонстрировать высокие бизнес-результаты с начала года», – добавил Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК.