ВСК: Июль – самый опасный для российских аграриев месяц

Падеж птицы остается самым распространенным страховым случаем в страховании сельскохозяйственных животных — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На данный риск приходится 28% происшествий с начала 2022 года. На втором месте падеж крупного рогатого скота и поголовья свиней (по 20%). Условия 2022 года подтверждают многолетнюю статистику и в отношении агрономических рисков — гибель урожая яровых сельскохозяйственных культур в результате засушливых явлений и градобития лидируют в списке рисков, наносящих наибольший ущерб. При этом самым опасным месяцем для российских аграриев является июль — в этот месяц фиксируется более трети обращений по сельскохозяйственному страхованию.

Самой распространенной причиной обращений животноводческих предприятий за компенсацией летом является падеж кур (в том числе из-за теплового удара) — 42%, поголовья свиней — 33% страховых случаев. Гибель урожая яровых зерновых в результате засушливых явлений — составляет более половины всех обращений в отношении агрономических рисков. Осенью аграриям больше всего угрожает непогода. В результате обильных осадков происходит переувлажнение почвы, из-за чего возрастает риск гибели урожая (в основном посевов озимой пшеницы или позднеспелых зерновых культур) — 75% происшествий. Зимой 50% обращений за компенсацией связаны с гибелью урожая озимой пшеницы из-за вымерзания. Весной перечень рисков наиболее разнообразный — страхователи сталкиваются с гибелью урожая озимых и яровых сельскохозяйственных культур как в результате засушливых природных явлений (36% происшествий), так и с переувлажнением (27% происшествий) и заморозками (24% обращений).

«Сельское хозяйство является, пожалуй, наиболее подверженным влиянию внешних условий окружающей среды сектором экономики. Неожиданная засуха или обильные ливни могут поставить на грань выживания и перечеркнуть многомесячные труды аграриев. Этот год не стал исключением. Хозяйства Башкортостана и Татарстана столкнулись с убытками в результате гибели озимых культур в зимний и ранневесенний периоды. Суммы ущерба исчисляются десятками миллионов рублей. В результате ливней и града погибла значительная часть сельскохозяйственных культур Омской области, Республики Чувашия и других субъектов РФ. В Ставропольском крае был зафиксирован падеж птицы в результате высоко патогенного гриппа птиц. Страхование очевидно остается наиболее эффективным механизмом, позволяющим минимизировать финансовый ущерб от подобных происшествий. За последние 2 года средняя выплата российским аграриям в ВСК составила 1,9 млн рублей», — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

Партнерский материал.