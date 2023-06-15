ВСК и Правительство Воронежской области займутся развитием инвестиционных бизнес-проектов

Фото: пресс-служба Страхового Дома ВСК

Страховой Дом ВСК и Правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки преференциальных территорий для инвесторов на территории региона, а также повышения эффективности и доступности страховых продуктов при реализации инвестиционных проектов.

Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В рамках соглашения компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик в направлении сотрудничества, проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса и обменяются позициями по данным инициативам. Согласно договору, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов Воронежской области, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе. Помимо этого, партнеры намерены продвигать современные страховые продукты и сервисы, необходимые для развития нового бизнеса.

«В современных экономических условиях создание благоприятной инвестиционной среды – путь устойчивого развития региона. Сегодня Правительство Воронежской области уделяет огромное внимание этому направлению, - отметил Александр Тарновский. – За счет внедрения инновационных IT-разработок в страховой сфере мы планируем развивать экономический потенциал и повышать инвестиционную привлекательность региона, что поспособствует его развитию».

«Цель сотрудничества Правительства региона и Страхового Дома ВСК заключается в формировании единой унифицированной системы работы с инвестиционными проектами, внесении вклада в повышение доступности реализации субъектами предпринимательства инвестиционных проектов, снижении рисков субъектов бизнеса и создании благоприятного инвестиционного климата на территории Воронежской области. Совместно мы планируем повышать доступность страховых продуктов для реализации инвестпроектов и продвигать новые страховые продукты и услуги на общих рыночных условиях и основаниях», - отметил Губернатор Александр Гусев.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА. Сайт – www.vsk.ru.