ВСК ежедневно выплачивала клиентам почти 103 млн рублей в 2022 году

В год 30-летия компании Страховой Дом ВСК суммарно выплатил своим клиентам более 37,9 млрд рублей, в среднем — более 103 млн в день.

Всего в 2022 году компания урегулировала более 683 тыс. страховых случаев, из которых свыше 409 тыс. приходится на договоры физических лиц (ФЛ), а 274 тыс. — на юридических лиц (ЮЛ).

Одной из самых крупных выплат ВСК в 2022 году стала компенсация более 410 млн рублей мясоперерабатывающему предприятию в Калининградской области вследствие пожара. Также компания выплатила 105 млн рублей ставропольской птицефабрике за гибель сельскохозяйственных животных из-за инфекционного заболевания и более 67 млн рублей — за повреждение медицинского воздушного судна в Ивановской области.

За 15 лет уровень выплат вырос в 6,2 раза: в 2007 году общая компенсация равнялась 6,1 млрд. Также в 2022 году Страховой Дом заключал в среднем 1440 договоров защиты в минуту.

«Ответственность перед клиентами и забота об их благополучии — основа развития Страхового Дома ВСК. Мы широко применяем новые технологии, такие как сбор и аналитика больших объемов данных и искусственный интеллект. В 2022 году ВСК была первой среди страховых компаний, кто интегрировал сервис „Помощник ОСАГО“ от РСА в собственное мобильное приложение. На сегодняшний день более 60% страховых случаев по каско урегулируется онлайн. Эти и другие сервисы компании помогают получить услугу дистанционно, а также делают проще урегулирование страховых случаев для клиентов ВСК», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.