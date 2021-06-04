ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК SELDON Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК SELDON.

ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов ГК SELDON, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.

ГК SELDON займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК SELDON будут внедрены в ВСК.

«Соглашение с группой компаний SELDON является продолжением стратегии ВСК по внедрению цифровых технологий во внутренние и внешние процессы компании. Эффективная интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизация процессов возможны только в диалоге с лидерами информационных технологий. Сотрудничество, несомненно, способствует созданию современных и удобных продуктов для клиентов и партнеров», — прокомментировал подписанное соглашение Сергей Цикалюк.

По словам Илии Димитрова, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде. «С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень», — отметил президент ГК SELDON Илия Димитров.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

ГК SELDON является одним из лидеров российского рынка в сфере технологий обработки больших данных, машинного обучения и применения аналитических моделей на основе искусственного интеллекта. Собственные рекомендательные системы и прогнозные модели компании опираются на автоматический сбор и структурирование информации, анализ естественного языка и обработку 1Пбайт данных в сутки. SELDON предоставляет IT-сервисы для бизнеса и госструктур, начиная с 2007 года, и к настоящему времени ежедневно обслуживает до 250 тыс. клиентов в 35 странах мира.