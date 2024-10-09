Всевышний создал мир парным: В Болгарской академии обсудили традиционные ценности

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

VI Болгарский форум «Богословское наследие мусульман России» продолжает свою работу. Сегодня состоялось пленарное заседание международной научной конференции «Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях глобальных вызовов».

В работе конференции приняли участие более 35 делегатов из шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Партнёрами конференции выступают Лига исламских университетов, Колледж исламских наук (г. Маскат, Султанат Оман), Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанская православная духовная семинария, Российский исламский институт, Центр исламоведческих исследований АН РТ, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ДУМ РТ, ОБФ «Ярдам – Помощь» и другие.

«В ходе дискуссий мы с вами постараемся решить две основные задачи: концептуализировать вопросы сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей, а также изучить конкретный опыт государственных и социальных институтов», – обратился к участникам форума ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов.

Ректор академии также обратил внимание на то, что в этом году конференция направлена на сохранение территориальной и идеологической целостности нашей страны.

«Мы видим, как современная неолиберальная западная культура и политические институты, отошедшие от своих религиозных основ, сеют хаос и смуту во всем мире. Несмотря на это, академия вместе с ведущими религиозными и образовательными организациями страны проводит большую работу по успешной социализации молодежи в рамках традиционных ценностей», – отметил Хуснутдинов.

С приветственным словом обратилась генеральный директор Управления социальных дел Организации исламского сотрудничества доктор Амина Хаджри.

«Институт семьи играет ключевую роль в обществе и является едва ли не главным условием существования мирного общества. Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить, насколько важна концепция семьи», – подытожила Хаджри.

От лица ДУМ РТ выступил первый заместитель муфтия Ильфар хазрат Хасанов. Он отметил, что в современных условиях необходимость в идеологическом противодействии распространению принципов вседозволенности и моральной распущенности стоит наиболее остро.

«Всевышний создал весь мир парным: есть день и ночь, мужчина и женщина, зима и лето. Согласно замыслу Всевышнего, мужчины и женщины – взаимодополняющие создания, имеющие физиологические и психологические различия, но эта разница не должна становиться поводом для конфликтов», – пояснил Ильфар хазрат.

Ценности, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, общие для всех народов. Священные писания мусульман и православных учат чтить семейные устои и дают базовые нравственные установки. Только развитие нашей страны на основе национально-религиозного многообразия может служить залогом духовной прочности России, считает Хасанов.

Приветственное слово митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла зачитал заведующий кафедрой исламоведения Казанской православной духовной семинарии Владимир Рогатин.

«Стартовавшая сегодня международная научная конференция «Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях глобальных вызовов» показывает, что со стороны общественности есть запрос на наш духовный опыт. Живая богословская мысль помогает найти себя, ответить на непростые вопросы, почувствовать корни и сохранить традиционные ценности. Надеюсь, такие встречи и дискуссии помогут в нашем служении и приблизят человека к Богу», – сказано в телеграмме.

Конференция продолжает свою работу в рамках секций «Семья и семейные ценности: социально-правовой аспект», «Опыт российских регионов в сохранении и укреплении духовно-нравственных традиций семьи и семейных отношений» и «Вклад образовательно-просветительских организаций в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей». Также в рамках работы конференции состоится презентация монографии «Межрелигиозный диалог: теоретические и практические аспекты», подготовленной сотрудниками Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии.