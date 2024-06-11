«Всесторонняя помощь»: семье бойца СВО помогли со строительством дома

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

До спецоперации семья Кобиных из Высокогорского района РТ купила участок, планировали построить дом. Глава семейства, оставив все домашние заботы, отправился в зону СВО. В его отсутствие мечта о доме продолжала сбываться: Кобины взяли семейную ипотеку, а власти муниципалитета за свой счет провели воду на участок.

Юлия — жена бойца с позывным Десятый. Супруг был на передовой с 2022 года. Сейчас он в Татарстане, восстанавливается после ранения. Теперь семья хочет построить дом.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Помощь всесторонняя в любом случае, оказывается. Какие-то социальные выплаты получали от района, раздавали материальную помощь, карту „Батыр“ нам дали. Периодически приглашают на мероприятия развлекательные», — рассказала супруга бойца.

«Карта „Батыр“ — по ней можно в цирк бесплатно пройти, с ребенком. Потом, для детей уже от семи лет, бесплатный проезд по этой карте», — добавила женщина.

Юлия надеется, что после завершения спецоперации они всей семьей будут жить в новом доме.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.