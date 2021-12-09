В России откроется новый проект по трудоустройству и обучению людей с нарушениями слуха

Сегодня в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийским обществом глухих и новосибирским предприятием «Сибирское стекло». Оно даст старт масштабному проекту по трудоустройству людей с нарушениями слуха в России, в том числе и в столице РТ. Мероприятие прошло в рамках Первого национального чемпионата по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха.

Соглашение подписали член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Станислав Иванов и гендиректор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

«Соглашение даст начало новому крупному проекту трудоустройства людей с нарушениями слуха в России. Также предусматривается реализация образовательных программ. Эти программы позволят многим людям найти свое место в жизни. Проект начнется в Новосибирске, а далее будет распространен по городам России, в том числе и в Казани», — сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Иванов.

Первый национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха проходит в Казани с 9 по 11 ноября. Его организаторами выступают межрегиональная общественная организация инвалидов «Молодежная организация глухих „Успех“», Фонд демократии ООН при поддержке Всероссийского общества глухих, Правительство РТ, Центр развития профессиональных компетенций РТ. В соревнованиях по 26 компетенциям принимают участие более 220 представителей 57 городов России.