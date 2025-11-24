Всероссийское общественное движение «Волонтёры культуры» Казани отметило день рождение

Фото: Культурная команда Татарстана

Вчера, 23 ноября в театре Камала (ул. Х. Такташа, 74) состоялось празднование первого дня рождения местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» города Казани при поддержке Министерства культуры РТ и Мэрии города Казани.

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов работы отделения. Его руководитель, член Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан Эльвира Рысаева отметила, что за год с участием волонтеров культуры Казани проведено более 60 мероприятий. В рядах движения – активисты межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников в РТ», раннее известного под названием «Культурный дневник школьника», а также родители, студенты, «серебряные волонтеры» и социальные партнеры. Среди активистов – победители и лауреаты Республиканской премии «Добрый Татарстан», Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – Алина Зиганшина, Ралина Гилазутдинова, Радель Хадиев, Татьяна Кузьмина.

Были отмечены благодарностями активисты и кураторы Добро.Центра «Детская библиотека» (Ирина Мухаметгареева) и волонтерского клуба «Доктор Китапкин» (Альбина Галлямова) на базе ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина», Школы музейного волонтера при ГМИИ РТ (Ирина Нейдерова), команды волонтеров Национального музея РТ (Зарина Сафина), МО ВОД «Волонтеры культуры» Казани и Клуб участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ РТ (Эльвира Рысаева).

В награждении приняли участие руководитель Центра добровольчества г. Казани при Комитете по делам детей и молодежи города Казани Дарья Полежаева, руководитель РО ВОД «Волонтеры культуры» РТ Гульфия Мутугуллина.

Также были проведены итоги летней программы «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!», презентована выставка и каталог «Квест-экскурсии «Культурные маршруты». Проект реализован в результате победы в народном конкурсе дворовых событий «Күрше». Организатор конкурса – Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса РТ. В 7 районах Казани волонтерами проведены мероприятия в формате «Культурных десантов» и квест-экскурсий от Доброотряда «Победа» на темы истории города, улиц, известных жителей и вклада Татарстана в Великую Победу (Гузель Хадиеву, Григория Мамонова, Дарью Ананину, Данию Шакирьянову).

В ходе мероприятия состоялась церемония передачи спилсарт-карты «Культурная карта Казани» в Мэрию столицы. Уникальный подарок к юбилею Казани создан участниками конкурса рисунков по итогам квест-экскурсий при поддержке партнера АНО « Всемирная федерация спилс-карт». В церемонии приняли участие заместитель Управления культуры города Казани Екатерина Ахметшина, депутат Казанской городской Думы, руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Фото: Культурная команда Татарстана

В культурно-просветительской программе приняли участие студия творческого развития «Оперение», краевед Георгий Цыпцын, волонтеры. Юные экскурсоводы Национального музея РТ представили проект «Дети-детям» и рассказали о семейных реликвиях, связанных с народными промыслами. Григорий Мамонов, Артем Сахнов, Зарина Мустакимова исполнили авторские произведения. Александр Кузьмин порадовал вокальным номером, а Анастасия Кузнецова – игрой на саксофоне. В адрес волонтеров поступили поздравления от друзей и партнеров – Ирины Девятаевой, ОБФ «Ярдам-помощь», ТРО ВОС (Общества слепых), Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих им. Ш. К. Еникеева, Инклюзивного центра «Тылсым», ТРО ЛКСМ РФ, ООО «Туган Батыр», КНИТУ-КАИ, ДЖД г. Казани, АНО «ИРЦД РТ», Типографии Куранты, и других.

Завершился праздник на позитивной ноте песней «Дорогами добра» от библиотечных волонтеров клуба «Доктор Китапкин» с участием трио девочек (Ариадна Аксенова, Регина Шакирьянова, Милана Гришкина).