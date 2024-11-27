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Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет 12 декабря
IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ состоится 12 декабря в онлайн-формате на платформе гражданин.дети. Мероприятие организует общественное движение «Гражданин», которое приглашает всех желающих присоединиться к нему.
Акция, по заявлению ее организаторов, нацелена на повышение правовой грамотности граждан и формирование справедливого общества. За восемь лет она охватила более 6 млн человек изо всех субъектов Федерации и 34 зарубежных стран.
В этом году тест поддержали федеральные и региональные органы власти, уполномоченный по правам человека при Президенте РФ Татьяна Москалькова, ведущие общественные организации и представители Вооруженных сил РФ. Среди партнеров мероприятия — крупнейший сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» и федеральный контакт-центр TeleTribe. Экспертный совет возглавляет соавтор Конституции РФ 1993 года Борис Эбзеев. Акция уже третий год является частью проекта «Разговоры о важном».
Принять участие в тесте смогут все желающие: от студентов и школьников до государственных служащих и лидеров общественного мнения. Каждый участник получит сертификат и уникальные поощрения.
Для организации площадок проведения акции и ее популяризации приглашаются партнёры. Аккредитация площадок происходит с 10 ноября по 10 декабря путем заполнения анкеты куратора на сайте гражданин.дети. Подробная информация размещена на сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
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