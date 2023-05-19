Всероссийский спортивный фестиваль в Казани объединил тысячи школьников со всей России

Сегодня на площадке экстрим-парка «УРАМ» стартовал Всероссийский спортивный фестиваль «Движение Первых». На финальные соревнования в Казань приехали более тысячи детей и подростков из 40 регионов страны, в том числе из Москвы, Чеченской Республики и Ставропольского края. Ведущи м фестиваля стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы рады приветствовать лучшую спортивную молодежь нашей страны на фестивале „Движение первых“. У некоторых из вас фестиваль останется золотым, серебряным или бронзовым в памяти, но абсолютно точно сегодня все вы — победители. Я поздравляю вас с тем, что вы стали первыми участниками Российского движения детей и молодежи, которое объединяет и объединит в ближайшее время всех подростков и молодежь нашей страны. Помимо соревнований, призов и наград самой главной победой для вас станет то, что вы познакомитесь с близкими по духу людьми», – отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

В рамках фестиваля в экстрим-парке «УРАМ» пройдут три насыщенные программы. Так, состоится финал всероссийских соревнований по пяти направлениям, среди них – эстафета «Веселые старты», соревнования по воздушно-силовой атлетике «Сила первых», конкурс проектов «Здоровое движение», а также состязание по шахматам и прохождение полосы препятствий «Игры отважных».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«”Движение Первых” уверенно идет по стране, и сегодня оно объединило тысячи ярких молодых людей. Мы видим то, какой отклик среди ребят имеет движение детей и молодежи, и поэтому все, что сейчас делается, направлено на то, чтобы в разных направлениях ребята могли себя попробовать и познакомиться не только с деятельностью движения, но с единомышленниками», – заметил помощник Раиса Татарстана и руководитель регионального отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов.​​​​

В течение двух дней спортивного фестиваля на площадке парка пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Участники игр будут соревноваться в скейтбординге, BMX, паркуре, катании на трюковом самокате и других дисциплинах.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Чтобы приехать на финальные соревнования в Казань, более 160 тысяч детей и подростков в течение года проходили различные испытания. Выиграв региональный этап, они приехали сюда, чтобы сразиться за кубок победителей. Сегодня на площадке работают профессиональные судьи, которые знают, как грамотно работать с детьми. В качестве площадки проведения фестиваля экстрим-парк “УРАМ” был выбран неслучайно. Нам было важно приехать в неформальную точку, где будут представлены как классические, так и нестандартные виды спорта», – рассказала зампредседателя правления по проектной деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Екатерина Самсонова.

Студенты средних профессиональных организаций Татарстана поборются за звание лучших в турнире по баскетболу 3х3. Кроме того, гости фестиваля могут принять участие в различных мастер-классах по фиджитал-футболу, диджеингу, house dance, открытых тренировках по бегу и встретиться с чемпионами России Иваном Шпедтом и Дилярой Ялалтыновой.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Новая организация – Российское движение детей и молодежи – она сегодня необходима для того, чтобы объединить всех детей наших страны от самых юных, дошкольников, до старшеклассников. Участниками спортивного фестиваля стали более 160 тысяч школьников из 85 субъектов России. Нам необходимо заниматься нашей молодежью, двигать их в направлении дружбы, смелости и любви к своей Родине», – подчеркнул председатель Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Алан Абаев.

Отметим, что Всероссийский спортивный фестиваль «Движение первых» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Движение дает возможность найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях и организовывать свои, а также запускать проекты по 12 направлениям. Это образование, наука, труд и профессия, культура, добровольчество, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия, экология, туризм.