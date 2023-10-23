Всероссийский слет студотрядов в Казани соберет около 2,5 тыс. участников со всей страны

Василий Ислаев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всероссийский слет студенческих отрядов стартует в Казани 10 ноября. Туда приедут 2,5 тыс. человек со всей страны. Их ждут конкурсы по разным номинациям и спартакиада среди членов студотрядов. Об этом «Татар-информу» сообщил директор ГБУ «Республиканского центра студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

«К нам приедут 2,5 тыс. студентов из всех 89 регионов нашей страны. На деловой программе их ждут премия “Труд.Крут”, соревнования по разным направлениям и всероссийская Спартакиада», - рассказал собеседник.

Кроме того, будет проведена встреча с крупнейшими республиканскими и всероссийскими работодателями, где обсудят дальнейшее развитие сотрудничества их с движением студенческих отрядов.