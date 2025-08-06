«Всероссийский школьный кэшбэк» от Совкомбанка: кэшбэк до 100% и рассрочка до 36 месяцев

Совкомбанк запускает специальную акцию к новому учебному году – «Всероссийский школьный кэшбэк». С картой рассрочки «Халва» родители могут собрать ребенка в школу с выгодой: получить кэшбэк до 100% и оформить покупки в рассрочку до 36 месяцев.

Чтобы принять участие, нужно активировать акцию в приложении «Халвы» или на странице акции и совершать покупки с увеличенной рассрочкой 10 месяцев у партнеров. Например, в KARI, Kari KIDS, Gloria Jeans и O′STIN предлагают стильную школьную форму и удобную обувь для детей, в Связь.ON можно приобрести гаджеты и аксессуары для учебы, а в сети магазинов «Яблочный Путь» большой выбор оргтехники и электроники, которая пригодится школьникам и студентам. Также акция действует в более чем 260 тысячах магазинов-партнеров «Халвы» по всей стране.

После покупки нужно регистрировать чеки и выполнять задания на Колесе фортуны, чтобы получить кэшбэк до 100% или увеличение рассрочки до 36 месяцев.

Первое кручение Колеса фортуны можно получить сразу при активации акции, дополнительные кручения даются за чеки от 3000 рублей, а также за репосты информации об акции в соцсетях (раз в неделю).

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки «Халва.Десятка» с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей «Социальной Халвы»). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Подробные условия акции доступны на странице акции.

С «Халвой» сборы в школу станут не только проще, но и выгоднее!

Фотография предоставлена ПАО «Совкомбанк»

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