Всероссийский семинар для руководителей «Юнармии» собрал в Казани более 250 участников

В Казани стартовал Всероссийский обучающий семинар-совещание для руководителей и наставников движения «Юнармия». На него собрались более 250 делегатов изо всех регионов страны, чтобы обсудить обновленные подходы к патриотическому воспитанию, работу домов «Юнармии», вопросы наставничества, проектную деятельность и новые требования к образовательным и воспитательным программам.

«Мы благодарим Татарстан за гостеприимство. Нам есть за что сказать слова благодарности руководителям региональных штабов. Помните, главное – это дети, наши юнармейцы. Вы отдаете им всего себя безвозмездно на благо нашей великой России. На слете мы обсудим главные моменты нашей работы. Важно поговорить о том, что происходит на передовой, где наши бойцы защищают Родину. Враг не пройдет, победа будет за нами», – обратился к участникам слета первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.

В течение четырех дней участники проведут содержательные встречи, экспертные обсуждения, обменяются реальными практиками и проведут совместный анализ результатов работы за 2025 год. Их ждут профессиональные дискуссии, тематические секции, методические модули и работа в профильных группах.

«Мы серьезно готовились к этому мероприятию, вложили душу и сердце, чтобы обсудить всё самое важное, послушать вас. Отмечу, что в 2026 году исполняется десять лет движению «Юнармия», – добавила заместитель начальника генерального штаба движения Екатерина Чижикова.

На семинаре участники смогут не только обсудить стратегические задачи, но и укрепить коммуникации между регионами, что особенно важно для масштабного и многослойного движения, каким является «Юнармия», добавила она.