Всероссийский проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов страны.

Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2025 году в проекте будут работать не менее 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов России. Занятия бесплатны для слушателей, предусмотрен конкурсный отбор.

«За десять лет существования Школы межэтнической журналистики интерес к этнической теме у молодежи существенно вырос. Знать свои корни, уважать, беречь традиции стало модно. И это очень хороший знак. Но не менее важно уметь деликатно и грамотно поднимать тему в СМИ и блогах. Именно этому мы учим в нашей Школе», – отметила президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека в возрасте от 18 до 30 лет вне зависимости от места проживания. Приоритет отдается тем, кто уже работает в СМИ, учится на «журналистике» и смежных направлениях, ведет собственный блог.

«Регионы, в которых предусмотрены очные занятия будут объявлены позднее, но даже если в вашем городе отделений Школы не предусмотрено, это не станет препятствием. Подавайте заявку, проходите собеседование и присоединяйтесь к одной из групп онлайн. У "заочников" шансов успешно пройти первый модуль обучения и перейти на второй не меньше, чем у "очников"», – уверяет куратор проекта «Школа межэтнической журналистики» Юлия Бобкова.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо с 1 по 20 сентября прислать мотивационное письмо на почту: school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование – очное или онлайн.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах Государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научатся работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

К федеральному – очному модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в Москве, офлайн. Преподаватели очного модуля – ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты региональных и федеральных СМИ, представители органов государственной власти.

По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия будут идти осенью-зимой 2025 года:

региональный модуль – сентябрь-ноябрь 2025 года;

федеральный модуль – декабрь 2025 года.

Школа межэтнической журналистики возникла в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для журналистов, работающих с межнациональной тематикой. В 2017 году проект получил одобрение и поддержку Президента РФ. За 10 лет качественную специальную подготовку прошли более 3 тыс. молодых журналистов.

В 2025 году курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.