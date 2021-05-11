Всероссийский проект разработал для учителей Татарстана экоуроки о защите водных ресурсов

Всероссийский портал «Экокласс.рф» подготовил два новых экологических урока о бережном использовании водных ресурсов. Учителя Татарстана могут провести их в своих школах до 20 мая этого года.

Игровой урок «Знатоки воды» призван актуализировать знания школьников о воде и осознать ее ценность. Занятие познакомит учащихся с перспективными профессиями и научит бережно и рационально использовать водные ресурсы. Оно рассчитано на учеников классов с 3-го по 11-й. Материалы разработаны совместно с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсами). Официальный сайт — знатокиводы.рф.

Видеоурок «Три подарка для Волги» в свою очередь рассказывает о значении этой реки для жителей России, возникающих из-за действий людей экологических проблемах и о способах участия в их решении. Занятие включает три видеоролика, дискуссию и выполнение практических заданий. Материалы рассчитаны на учеников 7–11-х классов. Официальный сайт — триподаркадляволги.рф.

«Вы можете легко и быстро подготовиться к проведению такого урока в классе — вся информация уже собрана <…>. В случае карантина в школе вы также сможете провести урок дистанционно», — подчеркивают авторы идеи.

Все необходимые для проведения уроки методические материалы уже разработаны и находятся в открытом доступе на портале Экокласс.рф. Их можно бесплатно скачать после короткой регистрации на портале. Комплект материалов содержит методический гид с рекомендациями по подготовке и проведению занятия, анимированную презентацию, бланки для выполнения практических заданий, видеоролики.

«После проведения урока вы можете получить именной диплом участника проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Для этого нужно заполнить небольшой отзыв об уроке на портале», — отмечают инициаторы проекта.