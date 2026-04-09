Всероссийский проект «Мой первый пояс по дзюдо» стартовал в 107-й гимназии Казани

Фото: Федерация дзюдо РТ

Десять бесплатных уроков дзюдо в апреле и мае посетят учащиеся семи первых классов казанской гимназии №107 «Открытие». Занятия пройдут на уроках физкультуры в рамках образовательного проекта Федерации дзюдо России для младших школьников «Мой первый пояс дзюдо».

Первые уроки в рамках образовательного проекта прошли в 107-й гимназии сегодня. Вместе с учителями физкультуры их провели региональные амбассадоры проекта – тренеры клуба дзюдо «Казанские тигры», а специальным гостем стал известный татарстанский дзюдоист Маруф Закиров.

Школьников научили безопасным падениям и самостраховке, показали элементы разминки, а также провели для них показательные выступления с демонстрацией приемов дзюдо. Как отметили организаторы, уроки адаптированы к школьной программе по физической культуре, проводятся под руководством и контролем сертифицированных специалистов и являются первым этапом знакомства с дзюдо.

«В проекте мы уже третий год. Дзюдо для многих наших учащихся – любимый вид спорта. Это единоборство закаливает дух, дисциплинирует и учит никогда не сдаваться. В 2023 году в данном проекте мы стали рекордсменами страны, обучив одновременно более 700 учащихся начальных классов. Уверена, что и нынешний сезон этого проекта пройдет в стенах нашей гимназии с успехом», – отметила директор гимназии Анастасия Акмаева.

В рамках занятий проекта «Мой первый пояс дзюдо» будут проводится специальные подготовительные упражнения и игры, обучение самостраховке при падении, знакомство с этикетом дзюдо, известными советскими и российскими дзюдоистами, прославившими страну на олимпийских и мировых пьедесталах. Кроме того, школьников ждет встреча с известными татарстанскими мастерами дзюдо, увлекательные конкурсы и викторины.

По итогам десяти ознакомительных уроков младшеклассники получат сертификат об окончании курса, а все желающие смогут продолжить заниматься дзюдо в любой секции или спортшколе по месту жительства.

В минувшем учебном году в проекте «Мой первый пояс дзюдо» приняли участие почти 27 тыс. школьников из более 330 общеобразовательных учреждений 61 региона страны.

Проект в Татарстане реализуется в рамках соглашения между федерациями дзюдо РФ и РТ, Министерством образования и науки РТ, а также общеобразовательными учреждениями, на базе которых проходят уроки проекта.