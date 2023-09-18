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Всероссийский открытый онлайн-урок о правилах дорожного движения пройдет 19 сентября
Онлайн-трансляция Всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности пройдет 19 сентября в 15:00, сообщили в ЮИД Татарстана.
Каждый слушатель урока сможет вспомнить о простых, но важных правилах поведения на дорогах.
На уроке выступят председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде БДД «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Олег Понарьин и замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Юлия Костыряченко.
Юные инспекторы и гости студии расскажут, как правильно и безопасно переходить дорогу по пешеходному переходу, как вести себя в авто, когда вы пассажир, и как безопасно использовать электросамокаты и велосипеды.
Ссылка на прямую трансляцию.
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