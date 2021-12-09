Всероссийский марафон успехов для инвалидов впервые могут провести в 2022 году

Марафон успехов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предложили провести в России. Инициатива прозвучала во время работы Всероссийской конференции по трудоустройству выпускников российских вузов. Об этом сообщил председатель Общероссийской ассоциации центров карьеры, начальник Управления по работе со студентами и выпускниками МГИМО Министерства иностранных дел России Антон Подшивалов на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«Была высказана идея, я думаю, мы реализуем ее в следующем году, сделать сквозной общероссийский марафон успехов для инвалидов и лиц с ОВЗ. Мы решили, что этот вопрос будет проработан, в январе мы все обсудим, поймем, как технически и административно это реализовать», – рассказал спикер.

Всероссийская конференция «Профессиональное развитие и трудоустройство студентов и выпускников» прошла с 8 по 9 декабря в Казанском федеральном университете.

«Большой блок был посвящен содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ. Этой теме уделяется огромное внимание, в том числе на государственном уровне. Мы поняли, что в следующем году по этой теме нужно будет проводить отдельную конференцию, потому что на одном круглом столе невозможно все обсудить», – отметил Подшивалов.

По его словам, еще одна актуальная тема, которая обсуждалась на конференции, – трудоустройство иностранных выпускников. «Каждый вуз к определенному сроку должен иметь не менее 20% выпускников именно иностранцев. Естественно, нужно содействовать их трудоустройству. И сейчас мы нарабатываем с коллегами механизм, как это можно сделать. С нормативной точки зрения есть сложности в приеме на работу выпускников-иностранцев. На конференции поступили предложения о том, как облегчить процесс, внеся изменения в законодательство», – заметил он.

Говоря о трудоустройстве выпускников-россиян, спикер подчеркнул, что в последние годы наблюдается тенденция, когда старшекурсники все больше хотят работать в государственных структурах.

Заместитель директора по международной деятельности Института международных отношений КФУ Альбина Имамутдинова добавила, что совместно с МГИМО уже несколько лет проводятся подобные мероприятия, но конференция по трудоустройству выпускников стала первой.

«Среди обучающихся в ней приняли участие в основном студенты Института международных отношений и юридического факультета. В нашем институте учится свыше 6 тыс. студентов, из них тысяча иностранцев из 49 стран мира. Это большое количество. И вот одна шестая часть от этих студентов приняла участие в работе конференции в эти два дня», – заявила она.

В работе конференции приняли участие представители госструктур, рекрутинговые и консалтинговые агентства.