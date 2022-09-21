Всероссийский марафон бега «Кросс нации – 2022» объединит более 17 тыс. участников

В эту субботу в столице Татарстана стартует главное легкоатлетическое событие осени — Всероссийский день бега «Кросс нации — 2022». Маршрут пройдет вдоль Кремлевской набережной до экстрим-парка «Урам», об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта в Казани Альберт Салихов.

«Завершился летний сезон, и не менее активная осень нас ждет впереди — множество спортивных событий и мероприятий, самое массовое и любимое среди них — „Кросс нации — 2022“. Всего в программе предусмотрено восемь забегов, мы ожидаем более 17 тыс. участников», — отметил Салихов.

По его словам, в соревнованиях на разные дистанции могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и простые горожане, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

«На данный момент зарегистрировано 7 спортсменов, участвующих в забеге по спорту слепых. У каждого есть лидер, с которым они пробегут за руку или веревку всю дистанцию», — поделилась главный судья соревнований Гульнара Сафиуллина.

Первыми на старт выйдут юные спортсмены (10 лет и младше). Они преодолеют дистанцию в 1 км. Далее пройдут тематические забеги для ветеранов спорта, студентов и школьников. Также пройдут забеги в рамках сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди юношей и девушек в возрасте 16 и 17 лет на дистанции 2 тыс. и 3 тыс. метров.

В этом году программа мероприятия существенно расширилась. Так, впервые будут организован забег участников Спартакиады жилых комплексов Казани, по итогам которого определят «Самый быстрый комплекс» столицы республики.

Кроме того, состоится благотворительный забег проекта «Добрая Казань» на дистанцию 2 км. В дальнейшем все собранные средства будут переданы благотворительным фондам, оказывающим помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Ранее мы проводили забеги среди руководителей государственных муниципальных учреждений и ведомств. В январе этого года мы запустили проект „Доброспорт“, в рамках которого проводили различные благотворительные акции, забеги и старты. В этом году мы совместили забег руководителей с благотворительным кроссом», — отметил Альберт Салихов.

Всех участников ждет насыщенная культурная программа с выступлениями народных коллективов республики. Завершится «Кросс нации» массовым забегом на дистанцию 3 км.

«Каждый желающий, кто хочет сделать доброе дело, получит массу положительных эмоций от старта и внесет свой неоценимый вклад в благотворительные фонды. Конечно же, главная цель кросса — это получить удовольствие от забега», — подчеркнул Салихов.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться в комиссии, которая работает ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Ташаяк, 2А (Центральный стадион).