Всероссийский конкурс юных поэтов и писателей «Илһам» пройдет в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане планируется проведение всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение») в 2025/2026 учебном году. Проект приказа Минобрнауки РТ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, предусматривает организацию конкурса в период с 9 февраля по 30 апреля 2026 года.

Конкурс будет проходить в два этапа:

заочный – с 24 февраля по 5 марта;

очный – с 16 по 25 марта 2026 года.

В нем смогут принять участие школьники 5-11 классов общеобразовательных организаций России. Участники будут разделены на три возрастные категории: 5-7, 8-9 и 10-11 классы.

Соревнование проводится на татарском языке по номинациям «Юный поэт», «Юный прозаик» и «Юный журналист» во всех возрастных группах. Также предусмотрены номинации «Юный драматург» (для 8-11 классов) и «Юный переводчик» (для 10-11 классов). Участникам разрешается участвовать не более чем в двух номинациях, при этом по каждой из них требуется отдельная заявка.

Реализация конкурса предусмотрена в рамках государственной программы по сохранению, изучению и развитию государственных языков и других языков в республике.