Общество 18 ноября 2025 11:39

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в 2026 году расширит число номинаций

Фото предоставлено Министерством труда и социальной защиты РФ

В 2026 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» увеличит количество номинаций с 20 до 25, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Кроме того, право предлагать новые категории для участия получило бизнес-сообщество.

Конкурс проводится уже 13 лет и в 2025 году прошел масштабную перезагрузку по поручению Президента РФ Владимира Путина, став ключевым мероприятием национального проекта «Кадры». В прошлом году число номинаций выросло с пяти до 20, а участие приняли специалисты из 79 регионов России, тогда как годом ранее их было 45.

В этом году семь профессионалов из Татарстана заняли призовые места в номинациях «Агроном», «Слесарь-сборщик», «Овощевод», «Специалист по мехатронике и робототехнике», «Слесарь-инструментальщик», «Второй старт» и «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». Федеральный этап конкурса по последней категории прошел в Казани на базе Казанского радиомеханического колледжа.

Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный. Победители региональных этапов съезжаются в столицы проведения федеральных соревнований. В этом году денежные призы получат 20 победителей и 40 призеров.

#минтруд рф #лучший по профессии #нацпроекты #национальные проекты
