Всероссийский форум «ПРО Добро» в Казани собрал около 700 студентов ссузов со всей страны

В Казани стартовал Всероссийский форум студентов среднего профессионального образования (СПО) «ПРО Добро», на который приехали около 700 учащихся из 75 регионов страны. Мероприятие продлится до 19 октября, участников ждут лекции и мастер-классы по семи разным направлениям.

«У нас очень большие надежды, связанные с форумом „ПРО Добро“, потому что его участники — студенты СПО. Они выбрали для себя свой карьерный путь через профессию, которую они получают в разных образовательных учреждениях по всей стране. Их особенность в том, что зачастую они не обучаются в больших городах, а являются представителями сельской молодежи», — заявил во время открытия мероприятия министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

При этом он подчеркнул, что развитие и поддержка сельской молодежи — один из приоритетов властей Республики Татарстан. В том числе и участники форума смогут через встречи с экспертами оценить важность собственной профессии и сделанного ими выбора.

Форум продлится до 19 октября. В его образовательную программу входят лекции и мастер-классы по семи направлениям: менеджмент студенческого самоуправления, менеджмент сообществ, наставничество, неформальное образование и кадровый резерв, студенческие центры исследования общественного мнения и медиа, гражданская активность и проектные офисы, профориентация и содействие трудоустройству.

Участников форума поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Письмо от него зачитал главный советник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Олег Васильев.

«Развитие системы СПО является одним из условий дальнейшего научно-технологического развития России. Особое место в этой работе отведено духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи в стенах образовательных организаций. Уверен, что форум станет традиционной площадкой для формирования новых актуальных подходов к воспитательной работе, обмена опытом и распространения лучших практик», — сказано в обращении Кириенко к собравшимся на мероприятии делегатам.

Помимо студентов, на форум также приехали руководители воспитательной работы в ссузах. Их будут обучать технологиям проектного менеджмента в сфере патриотического воспитания и добровольческой деятельности. Отдельное внимание будет уделено разработке дорожных карт развития деятельности добровольческих студенческих сообществ в системе воспитательной работы организаций.

Помимо прочего, участников форума по видеосвязи поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня популярность профессионального образования в молодежной среде стремительно растет. Это факт. Но в связи с социальными и экономическими преобразованиями в нашей стране растут и требования к выполнению главной миссии системы профобразования — обеспечению экономики страны квалифицированными кадрами. Здесь помимо профессиональной подготовки на первый план выходит наиболее полное раскрытие творческого потенциала будущего специалиста, включая его социальную активность. Всероссийский форум студентов СПО по праву можно считать одним из значимых событий, ведь он объединил самых талантливых, инициативных и энергичных юношей и девушек из всех уголков нашей страны», — сказал студентам министр.

В форуме принимают участие и студенты татарстанских ссузов. Например, Владислав Сайфутдинов, который учится в школе олимпийского резерва, уверен, что на этом мероприятии получит много новых знаний и проведет время с пользой.

«Когда я узнал о грядущем форуме, то сразу понял, что мне нужно сюда попасть. Форум — это отличная среда для реализации себя, получения новых знаний и новых знакомств. Я выбрал для себя направление по менеджменту студенческого самоуправления. Подобные мероприятия очень важны для развития студенческой жизни и профессиональных компетенций», — убежден участник.