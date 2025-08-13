Всероссийский экономический диктант пройдет 14 октября

IX Всероссийский экономический диктант пройдет в единый день – 14 октября 2025 года – во всех регионах страны. Тема предстоящей акции сформулирована как «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Мероприятие направлено на определение и повышение уровня экономической грамотности населения. Участники смогут не только проверить свои знания в области экономики, но и расширить их.

Организаторами выступает Вольное экономическое общество России при содействии Российского исторического общества, администраций субъектов РФ и ведущих российских вузов.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте акции.

Написать диктант можно будет 14 октября с 05:00 до 22:00 по московскому времени. Результаты появятся сразу после завершения, а сертификат участника или диплом победителя будет доступен для скачивания в личном кабинете.