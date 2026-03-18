Всероссийский диктант «Россия – семья семей» прошел в Казани

В День воссоединения Крыма с Россией в Казани прошла всероссийская просветительская акция «Россия – семья семей». Площадкой для мероприятия стал Дом дружбы народов Татарстана на улице Павлюхина. Участники написали диктант, текст которого был составлен из цитат Президента РФ Владимира Путина.

Акция была организована Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и приурочена к Году единства народов России, объявленному указом главы государства в декабре 2025 года. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, национально-культурных объединений, студенты и обычные жители города.

Перед началом диктанта к собравшимся по видеосвязи обратилась руководитель Дома народов России Анна Полежаева. Она поздравила участников с Днем воссоединения Крыма с Россией.

«Очень символично, что сегодня мы все вместе, всей страной, как одна семья семей, напишем наш уникальный диктант – диктант слов единства. Это слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о сути единства народа нашей многонациональной страны. И, конечно, наше единство заключается в наших общих ценностях, целях и в нашем едином пути развития», – выразила уверенность Полежаева.

Она также вспомнила известную русскую пословицу, говорящую о силе письменного слова. «Знаете, издревле на Руси говорили: что написано пером, не вырубишь топором. Сегодня это негласный девиз мероприятия. Сила слова главы государства, сила русского слова велика сегодня в мире как языка международного и межнационального общения. Сегодня наша акция проявляет уважение к нашему общероссийскому достоянию. Каждое слово – это наш общий выбор единого духовного пути», – заявила руководитель Дома народов России.

Читал текст диктанта директор государственного бюджетного учреждения «Дом дружбы народов Татарстана» Тимур Кадыров. Диктант проводился по установленному регламенту: сначала текст зачитывался полностью, затем каждое предложение трижды – для записи и проверки.

«Для всех нас 18 марта – это действительно очень важная дата. Текст, который мы писали, – это цитаты нашего Президента – Владимира Владимировича Путина. Они о единстве народа России, о том, что способствовало объединению народов и почему мы живём в мире и согласии на протяжении многих лет», – изложил свое понимание диктанта общественник.

Он также признался, что впервые участвует в акции в роли чтеца. «В первую очередь – волнительно, когда ты повторяешь слова Президента страны. Во вторую очередь – было интересно наблюдать за теми, кто писал этот диктант. Раньше мы не задумывались о том, чтобы эти слова использовать в таком формате. Эти высказывания мы слышим в интервью, на прямой линии, во время встреч с журналистами. Участвовать в качестве диктора, чтобы прочитать слова, направленные на объединение и сплочение народов, действительно волнительно», – добавил он.

Участница диктанта Любовь Тукаева поделилась впечатлениями: «Я первый раз принимаю участие в диктанте. Диктант прекрасный, текст очень хороший, воодушевляющий. Очень важно собираться всем вместе и проводить такие мероприятия. Хотелось бы ещё детей вовлечь».

Акция «Россия – семья семей» прошла в единый день по всей стране. Ее организаторы ставили перед собой задачи популяризации русского языка как языка межнационального общения и укрепления гражданского согласия. Текст диктанта можно было написать на любом из языков народов России.