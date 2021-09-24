Всероссийский День приема родителей дошкольников пройдет в прямом эфире

27 сентября в 10.00 в Instagram Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдет прямой эфир в рамках Всероссийского Дня приема родителей дошкольников.

Спикерами выступят депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова и лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2020», музыкальный руководитель ДОО № 311 Юрий Шулятьев.

После прямого эфира, с 11.00 до 12.00, спикеры проведут тематический прием жителей республики, на который необходимо предварительно записаться. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8 843 238 1000.

Вопросы также принимаются в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru