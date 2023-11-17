Всероссийский День правовой помощи детям пройдет в Татарстане

Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день Министерство юстиции Республики Татарстан организует мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи.

Жители республики смогут получить квалифицированную правовую помощь по вопросам, относящимся к защите прав и законных интересов детей.

В этот день у жителей будет возможность обратиться к представителям Минюста РТ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Министерства образования и науки РТ, Минздрава РТ, а также Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Кроме того, на вопросы граждан будут отвечать представители нотариальной палаты Татарстана, а также адвокатской палаты РТ.

Как отмечают в Минюсте РТ, юридическая помощь ориентирована на конкретный результат – составление документов правового характера, устные и письменные консультации.

Для самых маленьких жителей во время проведения консультаций волонтеры от Министерства молодежи РТ проведут анимационную программу.

Мероприятие состоится в понедельник, 20 ноября, в семейной гостинице «Семья вместе» с 16.00 до 18.00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8(843)222 61 03.