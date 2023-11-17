Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Всероссийский День правовой помощи детям пройдет в Татарстане
Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день Министерство юстиции Республики Татарстан организует мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи.
Жители республики смогут получить квалифицированную правовую помощь по вопросам, относящимся к защите прав и законных интересов детей.
В этот день у жителей будет возможность обратиться к представителям Минюста РТ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Министерства образования и науки РТ, Минздрава РТ, а также Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Кроме того, на вопросы граждан будут отвечать представители нотариальной палаты Татарстана, а также адвокатской палаты РТ.
Как отмечают в Минюсте РТ, юридическая помощь ориентирована на конкретный результат – составление документов правового характера, устные и письменные консультации.
Для самых маленьких жителей во время проведения консультаций волонтеры от Министерства молодежи РТ проведут анимационную программу.
Мероприятие состоится в понедельник, 20 ноября, в семейной гостинице «Семья вместе» с 16.00 до 18.00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8(843)222 61 03.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»