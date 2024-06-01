Всероссийский день футбола прошел в Казани

Сегодня на казанском стадионе «Рубин», на клубной базе, прошел Всероссийский день футбола. Праздник новый, был утвержден РФС лишь в прошлом году. Он будет проводиться в летнее время года по всей стране, в том числе в преддверии таких событий, как финал Кубка, Суперкубка страны и других важных для отечественного футбола матчей.

1 и 2 июня 2024 года в 83 регионах России пройдут массовые футбольные фестивали. Наиболее масштабные, помимо Казани, пройдут при поддержке Министерства спорта РФ и региональных властей в Волгограде, Саранске, Омске, Калининграде, Хабаровске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Санкт‐Петербурге. Главный же праздник состоится в Москве, в «Лужниках», накануне финала Кубка России, в котором встретятся «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Балтика» (Калининград).

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин напомнил, что футбол всегда объединяет людей.

«Рады вас видеть в нашем доме, на базе „Рубина“. К тому же сегодня День защиты детей, плюс Всероссийский день футбола. Спасибо РФС за плодотворное сотрудничество и поддержку „Рубина“. Футбол — это здоровый образ жизни. А футбол объединяет разные поколения людей. Футбол — это радостные эмоции, огонь в глазах», — сказал он.

Александр Гусев, президент Федерации футбола Татарстана, отметил, что именно футбол можно считать самым доступным видом спорта.

«Генеральная ассамблея ООН признала 1 июня Днем футбола. А это самый доступный вид спорта. В нашей республике половина футбольных школ обладают крытыми манежами, позволяющими играть даже зимой. А всего в РТ порядка 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом, и это здорово», — добавил он.

Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев связал День защиты детей и Всероссийский день футбола: «Поздравляю с Днем защиты детей. Вы молодцы, что занимаетесь футболом, столько команд сегодня собралось. Нынешний год объявлен в России Годом семьи, так что вы идете правильной дорогой».

Наконец, самый звездный казанский футболист, никогда не игравший в «Рубине», посол РФС Руслан Нигматуллин признался, что каждый приезд в родной город для него как праздник.

«Я счастлив участвовать в сегодняшнем событии, — обратился он к присутстсвующим. — Для меня любой приезд в Казань — это радость, и я горд тем, что нахожусь сейчас на базе „Рубина“. Рад, что вместе с вами сегодня на поле так много родителей. Поздравляю всех вас и желаю юным футболистам со временем, как и я, пробиться в ряды сборной России».

К слову, начался футбольный праздник именно с раздачи автографов и совместных фото с Нигматуллиным, очередь к которому выстроилась от самого входа на стадион. За соседним столиком раздавал автографы уже легенда «Рубина» Рустем Хузин.

Главные же события прошли на поле. Десятки команд юных футболистов со всех концов города соревновались друг с другом. Были даже семейные матчи отцов и детей, посвящение в футболисты.

Также в рамках мероприятие подписано официальное соглашение между президентом Академии «Рубина» Андреем Князевым и рядом казанских футбольных школ. Так что Всероссийский день футбола стал настоящим праздником для юных казанских футболистов.