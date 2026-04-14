Всероссийский агродиктант проверит знания россиян о сельском хозяйстве

С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский агродиктант – федеральная просветительская акция, которая проверяет знания об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Регистрация участников и площадок уже открыта на сайте. Торжественное открытие состоится в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села.

Проект реализуется партией «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, а также федеральных министерств и ведомств.

Принять участие в диктанте можно как онлайн, так и очно на специальных площадках во всех 89 регионах страны. Проверить свои знания сможет любой желающий в период с 26 по 30 мая. Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут. После прохождения зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а те, кто наберет максимальный результат, – диплом победителя.

В 2026 году тематика расширена. Помимо привычных направлений – растениеводства, животноводства, рыбного хозяйства, цифровизации, экспорта, агротуризма и продовольственной безопасности – добавлен новый блок «Экономика сельского хозяйства». Задания подготовлены с учетом возраста и уровня подготовки участников. Организации, которые готовы принять участников очно, могут подать заявку на площадку до 18 мая.

Первый агродиктант, прошедший в октябре 2025 года, собрал более 400 тысяч участников из всех 89 регионов России. Из них 61% писали диктант очно, 39% – в онлайн-формате. Городские и сельские жители распределились почти поровну: 51,9% и 48,1%. Женщины участвовали активнее мужчин – 62% против 38%. Для очного формата было открыто около 9 тысяч площадок.

Диктант проходил в школах, вузах и аграрных колледжах, научно-исследовательских институтах, отделениях Россельхозбанка, на фермах и агропредприятиях, а также в музеях, библиотеках и общественных пространствах. Более 8 тысяч участников набрали максимальные 30 баллов из 30 возможных, и около 60% из них не имели профильного аграрного образования.

Россия входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров продовольствия. Агропромышленный комплекс активно развивается и цифровизируется быстрее, чем меняется представление о нем у большинства людей.

Агродиктант дает возможность каждому – независимо от возраста и профессии – проверить свои знания и при желании узнать больше о том, на чем основана продовольственная независимость страны. Акция проводится в поддержку национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».