Всероссийские уличные игры в Казани соберут около 1 тыс. спортсменов со всей страны

В казанском экстрим-парке «Урам» с 14 по 18 июля пройдут Всероссийские уличные игры Urban Games. Ожидается, что на него съедутся около 1 тыс. спортсменов со всей страны. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы уже проводили эти игры, на третий раз мы хотим поднять соревнования на новый уровень. Мы видим запрос сообщества на проведение Urban games в Казани. На сегодня экстремальные виды спорта — одни из самых популярных у молодежи», — отметил спикер.

Он пояснил, что соревнования будут проводиться по шести видам спорта: баскетбол 3×3, велосипедный спорт (BMХ—фристайл—парк, BMX-гонка ритм-трек, BMX-фристайл-флэт), роллер спорт (скейт-кросс, прыжок в высоту на роликовых коньках, фристайл-слалом), скейтбординг (улица, парк), танцевальный спорт (брейкинг) и воздушно-силовая атлетика (воркаут).

Кроме того, сейчас ведутся переговоры о проведении и международных уличных игр на базе казанского экстрим-парка, заключил Леонов.