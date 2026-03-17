Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани прошло торжественное открытие Всероссийских соревнований по пожарно‑спасательному спорту среди специальных управлений ФПС МЧС России. В них участвуют 12 команд и более 100 спортсменов из разных регионов России, а также Казахстана (Байконур). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На церемонии присутствовали руководители МЧС, ветераны и представители организаций, в том числе начальник Главного управления МЧС по Татарстану Ирек Кадамов.

Генерал‑майор Владимир Дежкин отметил высокий уровень подготовки Татарстана и поблагодарил руководство республики за качественную организацию соревнований. Он подчеркнул, что пожарно‑спасательный спорт напрямую связан с реальной работой пожарных и помогает в боевой подготовке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж, преодоление 100‑метровой полосы препятствий и подъем по трехколенной лестнице на третий этаж – вид, характерный только для специальных управлений.

Завершатся соревнования завтра церемонией закрытия и награждением победителей.