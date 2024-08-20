Всероссийские проверочные работы в школах будут внесены в расписание занятий

Всероссийские проверочные работы школьников с нового учебного года будут внесены в расписание занятий. Об этом сообщил журналистам замминистра – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани.

«Особенностью всероссийских проверочных работ станет то, что они с этого года будут вписаны в расписание занятий. Нежданно-негаданно они проводиться не будут. О них будет известно с самого начала, как только расписание в школах утвердят», – рассказал спикер во время пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

Он добавил, что раньше федеральные и региональные контрольные работы «имели хаотичное появление и проведение». «Можно сказать, что осталась только одна федеральная контрольная работа, которую дети будут писать», – заметил заместитель министра образования и науки.

Музипов уточнил, что национальное исследование качества образования будет проводиться только для 19 школ в восьмых классах.

Среди международных исследований осталось одно – по модели PISA. Но в 2024-2025 учебном году оно проводиться не будет, подчеркнул он.