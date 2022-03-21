Всероссийские проверочные работы для школьников перенесены на осень

Всероссийские проверочные работы для обучающихся общеобразовательных организаций перенесли с весны на осень. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Всероссийские проверочные работы перенесены на осень по всей России. Но просим не переживать родителей – ОГЭ и ЕГЭ пройдут в установленные сроки. Уже сегодня начался досрочный период ЕГЭ», – рассказали в министерстве.

В этом учебном году всероссийские проверочные работы должны пройти для школьников 4 – 8-х и 10 – 11-х классов.