Всероссийские Джалиловские чтения-2022 пройдут на трех площадках Казани

Всероссийская научно-практическая конференция «Джалиловские чтения — 2022» пройдет 13 и 14 октября в Казани на трех площадках. Мероприятия форума будут проходить в Музее-квартире Мусы Джалиля (ул. Горького, д. 17), в Музее истории татарской литературы (ул. Островского, д. 15) и в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (ул. Татарстан, д. 2).

«Темы подвига, патриотизма, гражданской позиции обсудят ученые из Татарстана, Башкортостана, Подмосковья, Крыма, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области. На открытии конференции в ИФМК КФУ к ее участникам по видеосвязи обратится дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, проживающая в Москве. Лично она присутствовала на Джалиловских чтениях в 2016 году», — уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ, филиалами которого являются Музей-квартира Джалиля и Музей истории татарской литературы.

Джалиловские чтения проходят в Казани с 1960-х годов, в этом году конференция будет посвящена 110-летию со дня рождения поэта Рахима Саттара, погибшего на Великой Отечественной войне, и 40-летию основания Музея-квартиры Мусы Джалиля. В дни конференции будет организована выставка подлинных рукописных тетрадей поэтов, студенты прочитают произведения Джалиля и Саттара на языках народов мира, в ИФМК КФУ и Музее-квартире Мусы Джалиля будут работать научные секции, а в Музее истории татарской литературы состоится круглый стол о татарских писателях-фронтовиках.

Итогом Всероссийской научно-практической конференции «Джалиловские чтения — 2022» станет выпуск сборника научно-исследовательских работ.