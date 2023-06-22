Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу Казани

Фото: скриншот презентации

23 июня Казань станет площадкой для проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Событие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу с 13.00 до 16.00. Мероприятие на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

На ярмарке можно будет найти работу и пройти собеседование; найти сотрудников и провести быстрый отбор; узнать о возможностях развития карьеры и программах переобучения; научиться составлять резюме, которое заметит работодатель; пройти тест на профориентацию.Для гостей организуют игры, мастер-классы, тренинги и многое другое.

«Завтра у нас пройдет федеральная ярмарка вакансий, а в апреле прошел региональный этап с тем, чтобы мы больше приглашали учебных заведений, которые могли бы себя показать. Было представлено порядка 400 работодателей, 11 тыс. вакансий. Результат: по итогам одного дня более 1,5 тыс. человек трудоустроено, из них более 800 – на предприятия оборонно-промышленного комплекса», — отметила министр.

Зарипова подчеркнула, что от завтрашней ярмарки вакансий ждут таких же позитивных результатов.

«В каждом муниципалитете уже определена площадка, где будет проходить ярмарка. Предприятиями уже заявлено порядка 10 тыс. вакансий», — добавила глава ведомства.

«Мы ждем всех, кто ищет или хочет поменять работу, кто в принципе стоит перед выбором профессии, а также всех, кто хочет освоить новые компетенции и получить дополнительное образование», — пригласила министр труда.