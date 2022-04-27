Всероссийская Спасская ярмарка пройдет с 5 по 7 августа в Елабуге

В Елабуге с 5 по 7 августа пройдет XV Всероссийская Спасская ярмарка, где будут представлены национальные костюмы и украшения, а также выступят фольклорные коллективы и профессиональные артисты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На ярмарке будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое», - сообщил спикер.

Кроме того, во время ярмарки состоятся фестивали авторской песни «Вдохновение» и родовых поместий, развернется «Медовый городок», будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий.

Во время ярмарки пройдет традиционный фестиваль колокольного звона, на который съедутся лучшие звонари со всей страны.