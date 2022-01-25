Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады отменена из-за коронавируса

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта отменена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в дирекции соревнований.

Данное решение принято в виду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также на основании решения международной организации Special Olympics International (SOI).

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады должна была пройти с 29 января по 4 февраля 2022 года.

Напомним, что с 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.