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Спорт
25 января 2022  14:17
Артур Халилуллов

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады отменена из-за коронавируса

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Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта отменена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в дирекции соревнований.

Данное решение принято в виду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной  распространением  новой  коронавирусной  инфекции, а также на основании решения международной организации Special Olympics International (SOI).

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады должна была пройти с 29 января по 4 февраля 2022 года.

Напомним, что с 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

#специальная олимпиада
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