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Ру Тат
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Наука и образование
8 апреля 2022  19:56
Александр Хевронин

Более 66 тыс. школьников РТ стали участниками Всероссийской олимпиады по финграмотности

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Свыше 66 тыс. учеников 1-9 классов из Татарстана приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, сообщила пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

«Повышению финансовой грамотности граждан в Татарстане уделяется особое внимание. Интерес к этой теме особенно высок среди школьников. В этом году дети из Республики Татарстан смогли благодаря олимпиаде не только проверить свои знания по финансовой грамотности, но и получить полезную информацию», – отметил управляющий Отделением Волго-Вятского главного управления Центрального банка России — Национальным банком по РТ Марат Шарифуллин.

Всего в олимпиаде приняли участие более 1,6 млн школьников по всей России. По итогам олимпиады аналитики выяснили, что школьники лучше всего разбираются в постановке финансовых целей и в распознавании мошенников, а хуже всего в осознанном потреблении без вреда для экологии.

Онлайн-олимпиада проходила в течение марта этого года при содействии Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что школьники Татарстана в числе самых заинтересованных в финансовой грамотности по России.

#финансовая грамотность #нацбанк по рт #марат шарифуллин #всероссийская олимпиада школьников
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