Всероссийская неделя детской книги пройдет в Казани

В Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина в Казани с 28 марта по 5 апреля пройдет Всероссийская неделя детской книги – крупнейшая просветительская акция по популяризации чтения среди детей.

Для Татарстана это событие имеет особое значение: впервые Неделя детской книги состоялась в регионе 26 марта 1946 года. В 2026 году программа приурочена к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, а также к 120-летию поэтессы Агнии Барто.

В рамках акции запланированы творческие встречи с детскими писателями и поэтами, среди которых Рифат Салах, Ленар Шаех, Олеся Феоктистова и Вера Хамидуллина. Участники смогут пообщаться с авторами, услышать чтения и задать вопросы.

Кроме того, для посетителей подготовят тематические книжные выставки, посвященные классической и современной детской литературе.