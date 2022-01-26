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Спорт
26 января 2022  15:35
Дамир Садриев

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2022» пройдет в Татарстане 12 февраля

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Юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022» пройдёт в Татарстане 12 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Основной старт «Лыжни России-2022» в Казани состоится в поселке Юдино на стадионе «Локомотив». Для участников организуют забеги на три дистанции: 3, 5 или 10 км. 

Для того, чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться, а также получить стартовый комплект на втором этаже Центрального стадиона по ул.Ташаяк, 2а. Сделать это можно будет до 11 февраля. Выдача стартовых комплектов (нагрудный номер и шапка) будет производиться с 9.00 до 17.00.

Максимальное планируемое количество участников лыжни в Казани – 18 тысяч человек. Участие в «Лыжне России» смогут принять все желающие при предоставлении справки от врача о допуске к забегу. 

#министерство спорта рт
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