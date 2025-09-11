Всероссийская акция «Поделись своим знанием» продлится до 30 сентября

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», организованная Российским обществом «Знание» в рамках проекта «Знание. Лекторий», проходит в России с 1 по 30 сентября. Мероприятия проходят на базе школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

В акции участвуют ученые, государственные и общественные деятели, предприниматели и эксперты в области науки, технологий, медиа, искусства, экологии и спорта. Лекциями и мастер-классами уже поделились более 30 губернаторов, свыше 10 сенаторов и депутатов Госдумы, более 60 ректоров ведущих вузов страны.

Среди них – ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, ректор МГЛУ Ирина Краева, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, а также олимпийская чемпионка Алла Шишкина, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, мастер спорта международного класса, российский автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 Сергей Карякин и многие другие.

Сентябрьскую программу дополнят новые встречи. Так, во Всероссийском детском центре «Орленок» перед школьниками выступит олимпийский чемпион Никита Крюков. Он расскажет о своем пути в спорте, о том, как справляться с поражениями и где находить мотивацию для новых побед. Также спортсмен проведет «Олимпийскую зарядку».

Лектором акции может стать каждый. Для этого необходимо выбрать тему из каталога на сайте акции и провести занятие в своей аудитории. В числе предложенных направлений – «Будущее за нами», «Победы страны», «Культурный код», «Карьерные возможности» и другие.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российских студенческих отрядов, Агентства стратегических инициатив и Ассоциации развития финансовой грамотности.

Данная акция проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».