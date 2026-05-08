Всероссийская акция «От Камчатки до Калининграда» объединит творческие коллективы из 89 регионов

В России стартует масштабная патриотическая акция «От Камчатки до Калининграда», которая охватит все 89 субъектов РФ, сообщили организаторы. Инициатива проводится в рамках Года единства народов России и в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Согласно сообщению, главным событием акции станет всероссийский конкурс патриотической песни, который пройдет в два этапа. На конкурс приглашаются творческие коллективы и вокалисты от 14 лет – как любители, так и профессионалы. Участники могут выступать в номинациях: сольное пение, дуэт, ансамбль и хор. Конкурсантам предстоит исполнить одно произведение патриотической или духовной тематики на русском языке длительностью 3–4 минуты.

Участники распределятся по возрастным группам: юношеской (14–17 лет), молодежной (18–35 лет), старшей (36–55 лет), старшей+ (от 56 лет) и смешанной. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2026 года на сайте Благотворительного фонда «Защитник».

Финал конкурса и церемония награждения победителей состоятся 6 июня 2026 года в Центре народного творчества «Дружба» города Энгельса, где также пройдет премьера патриотической песни акции.

В рамках открытия уже прошел «Офицерский бал» в Энгельсе с участием военнослужащих и студентов. Более 40 регионов присоединились к акции, записав исполнение патриотической песни, которая станет основой общего видеоклипа.

Акция проходит при поддержке ведущих военных учебных заведений, силовых структур и культурных учреждений страны.