Всероссийская акция к 120-летию Мусы Джалиля прошла в Казани

Фото: пресс-служба ресурсного центра «Опора героев»

В Казанском ресурсном центре «Опора героев» прошла Всероссийская акция «Красная ромашка», приуроченная к 120-летию татарского поэта-патриота, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В мероприятии приняли участие соотечественники из Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Луганска, Донецка и Сахалина, сообщает пресс-служба ресурсного центра.

Акция началась с напутственного слова имама казанской мечети «Билял» Алмаза хазрата Шарафутдинова. Он говорил о значении нравственно-патриотического воспитания в семье и подчеркнул роль наследия Мусы Джалиля как личного примера служения Родине.

Писатель, автор романа «Ватан» о Мусе Джалиле и его соратниках Рафис Курбанов отметил важность воспитания подрастающего поколения на патриотических стихах поэта.

Фото: пресс-служба ресурсного центра «Опора героев»

Особое впечатление на участников произвело выступление узницы нацистских концлагерей времен Великой Отечественной войны, 94-летнего волонтера Веры Бакаевой.

На мероприятии выступили старший научный сотрудник музея-квартиры Мусы Джалиля Лейсан Харрасова, а также музыканты Рустем Егоров, Рафик Идиатуллин, Раушания Зигангирова и другие.

Затем акция продолжилась в формате телемоста. Соотечественники из Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Донецка, Луганска и Сахалина читали стихи Мусы Джалиля. Для детей в рамках мероприятия провели мастер-класс, посвященный поэту.

Фото: пресс-служба ресурсного центра «Опора героев»

К акции «Красная ромашка» также присоединилась председатель Совета Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, руководитель учебно-культурного центра «Туган тел» («Родной язык»), центра «Союз мусульманок Сахалина» и лидер многонациональной команды волонтеров «Сахалин Zа наших» Закия Валитова. Она участвовала в мероприятии во время отправки гуманитарного груза на Донбасс из Сахалина.

Валитова выразила благодарность заместителю муфтия Татарстана, руководителю ресурсного центра «Опора героев», председателю совета «Патриотического союза» Мансуру хазрату Джалялетдинову за организацию масштабной акции и отметила вклад Татарстана в приближение победы в зоне СВО.

Завершилось мероприятие исполнением песен на стихи Мусы Джалиля.