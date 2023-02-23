«Всенародный праздник»: Путин поздравил Минниханова с 23 февраля

День защитника Отечества – поистине всенародный праздник, который торжественно отмечается по всей стране. Он обращает жителей России к бессмертным подвигам многих поколений предков, которые в тяжелый час испытаний поднимались на защиту родной земли. Такие слова привел Президент России Владимир Путин в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твердой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству. Желаю Вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», – говорится в тексте поздравления.