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Политика 23 февраля 2023 07:30

«Всенародный праздник»: Путин поздравил Минниханова с 23 февраля

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День защитника Отечества – поистине всенародный праздник, который торжественно отмечается по всей стране. Он обращает жителей России к бессмертным подвигам многих поколений предков, которые в тяжелый час испытаний поднимались на защиту родной земли. Такие слова привел Президент России Владимир Путин в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твердой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству. Желаю Вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», – говорится в тексте поздравления.

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