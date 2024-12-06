Всемирный конгресс татар провел встречу с соотечественниками в Душанбе

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане

Вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев 6 декабря посетил с рабочим визитом Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

В частности, в городе Турсунзаде делегация из Казани возложила цветы к могиле Героя Советского Союза Бакира Давлятова и посетила школу его имени. Уроженец Башкирии отличился во время битвы за Днепр, после Великой Отечественной войны проживал в Турсунзаде (ранее город носил название Регар), внес значимый вклад в развитие города.

После в Душанбе состоялась встреча с татаро-башкирской общиной. Василь Шайхразиев рассказал о текущей деятельности Всемирного конгресса татар, о важности сохранения диаспорами татарского, башкирского и русского языков, национальных традиций. Он также подчеркнул, что члены общины являются проводниками многообразия культур многонациональной России.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар особо отметил предстоящее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и призвал не забывать подвиг предков, сохранять историческую правду о Великой Победе и не допускать ее фальсификации.

Руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев в свою очередь поблагодарил членов татаро-башкирской общины за активное участие в проектах Русских домов в стране, за единство и поддержку интересов соотечественников. В завершение он передал библиотеке центра «Дуслык» книги на татарском языке.

В ходе встречи активисты Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» были награждены памятными медалями и письмами ВКТ. Также было объявлено о проведении 25 мая в Ташкенте Первого азиатского Сабантуя, куда пригласили и представителей диаспоры из Таджикистана.

Сюжет о визите в Душанбе будет показан на телеканале «ТНВ» в авторской программе Ляйсаны Садретдиновой «Татарлар».