Всемирный конгресс татар посвятит 2026 год Габдулле Тукаю

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе заседания совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар в центре «Корстон» председатель совета Василь Шайхразиев предложил посвятить 2026 год великому татарскому поэту – Габдулле Тукаю.

«Нашему Тукаю – 140 лет. Наше предложение поддержал и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В честь этого года мы обратим внимание и на других личностей, отметим всех юбиляров и проведем различные мероприятия», – подчеркнул он.

Члены «Милли шура» единогласно поддержали это мнение.

Зульфия Шавалиева