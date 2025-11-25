news_header_top
Общество 25 ноября 2025 14:57

Всемирный конгресс татар посвятит 2026 год Габдулле Тукаю

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе заседания совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар в центре «Корстон» председатель совета Василь Шайхразиев предложил посвятить 2026 год великому татарскому поэту – Габдулле Тукаю.

«Нашему Тукаю – 140 лет. Наше предложение поддержал и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В честь этого года мы обратим внимание и на других личностей, отметим всех юбиляров и проведем различные мероприятия», – подчеркнул он.

Члены «Милли шура» единогласно поддержали это мнение.

Зульфия Шавалиева

#всемирный конгресс татар #Габдулла Тукай
