Всемирный конгресс татар объявил о начале «Года дастанов»

Национальный совет «Милли шура» Всемирного конгресса татар объявил начавшийся 2023 год «Годом дастанов». Смысл этого решения на пресс-конференции в «Татар-информе» объяснил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данил Шакиров.

«Дастан — это не просто эпический жанр. Дастаны являются историческим источником и частью национального самосознания народа», — подчеркнул спикер.

По словам Шакирова, мероприятия в рамках «Года дастанов» будут организованы не только в Татарстане. «Все организации, которые работают под эгидой Всемирного конгресса татар, будут проводить научно-практические конференции и круглые столы, распространят информацию о них в соцсетях», — пояснил он.

В конце января состоится премьера спектакля «Идегей» в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина по мотивам одноименного дастана — наверное, самого известного произведения татарского эпоса. Консультантом постановки выступил известный ученый-этнограф — доктор исторических наук Дамир Исхаков.

В течение года современные творцы, используя материал дастанов, снимут короткие фильмы и создадут комиксы. Также будут опубликованы сборники дастанов и материалы посвященных изучению фольклора научно-практических конференций.