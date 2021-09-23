Всемирный конгресс татар направит в регионы группы из деятелей культуры

С 25 сентября в регионы компактного проживания татар будут выезжать группы из представителей национальной культуры и науки. Об этом на заседании в РТРК «Корстон» рассказал заместитель премьер-министра РТ — председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Будет такой десант, в составе которого — поэты, певцы, писатели, композиторы, ученые, краеведы. Главная задача — составить маршрут, собирать на местах максимальное количество соплеменников, проводить встречи с ними — у кого-то дома, или на улице, в клубах. Будем ездить до 25 ноября», — сказал Шайхразиев.

«Основательно приступаем к работе. Люди уже ждут таких встреч, для них это важно», — подчеркнул спикер.