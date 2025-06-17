Всемирный конгресс татар на заседании в Верхнем Услоне обсудил вопросы нацобразования

Фото предоставлено пресс-службой Верхнеуслонского района РТ

В Верхнеуслонском районе Татарстана прошло выездное заседание Всемирного конгресса татар, посвященное вопросам национального образования и культуры. Как сообщили в пресс-службе района, в мероприятии приняли участие замруководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов, глава муниципалитета Евгений Варакин, учителя, представители общественности и культуры.

На заседании обсудили пять вопросов, главным из которых стало национальное образование в школах района. Начальник отдела образования Лилия Морозенкова рассказала, что в Верхнеуслонской гимназии уже третий год работают классы с обучением на татарском языке. Такие же углубленные группы есть в Макуловской школе, гимназии и лицее Иннополиса. В трех центральных детских садах района тоже создали по одной группе с татарским языком.

Морозенкова отметила, что татарский язык выбрали родным 1,1 тыс. школьников – это почти половина всех учащихся района. В этом учебном году впервые 15 школьников сдали по татарскому основный государственный экзамен.

Для поддержки интереса к татарской культуре в районе проводят детский театральный фестиваль «Сәхнә көзгесе».

Помимо образования, на заседании также говорили и о национальной культуре. Участники обсудили, как руководители клубов и библиотек относятся к татарским праздникам и мероприятиям. Кроме того, были заслушаны доклады об истории маленьких татарских деревень района.

Фотографии предоставлены пресс-службой Верхнеуслонского района РТ.