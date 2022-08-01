Всемирный конгресс татар избрал президиум

В состав президиума Всемирного конгресса татар вошли более 40 человек. Среди них есть политики — Президент РТ Рустам Минниханов, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, глава Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, спортсмены — Алина Загитова, Гульнара Галкина-Самитова, предприниматели — Камиль Аблязов, Ринат Насыров, религиозные деятели — Равиль Гайнутдин, Талгат Таджеддин, Альбир Крганов, Камиль Самигуллин.

В состав президиума также вошли общественники и представители татарских регионов в российских регионах и за рубежом (Канада, Киргизия, Казахстан). Есть и представители татар Донбасса (Альчевск, Донецк).